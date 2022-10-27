Державний трейдер «Енергетична компанія України» у четвер, 27 жовтня, здійснив тестовий імпорт електроенергії з Європи. Поставка відбулася зі Словаччини, потужність становила 1 МВт.

«З метою підтримки енергосистеми України у разі дефіциту генеруючої потужності державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» здійснив першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини. Фактичний імпорт потужністю 1 МВт відбувся 27 жовтня 2022 року», –повідомили в прес-службі АТ «Енергетична компанія України».

Зазначається, що право на імпорт «Енергетична компанія України» отримала в результаті відкритого аукціону з доступу до міждержавних електромереж, який у вівторок провів оператор національної системи передачі НЕК «Укренерго».

«Технічна можливість імпортувати електроенергію з Європи в Україну – це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження», – пояснив генеральний директор АТ «Енергетична компанія України» Віталій Бутенко.

У березні Україна подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E ,а на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи. Перший комерційний транскордонний обмін електрикою розпочався наприкінці червня з Румунією та зі Словаччиною – у липні. Але 10 жовтня через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів Україна оголосила про припинення експорту електроенергії до Європи.