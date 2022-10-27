«Укренерго» вимушене запровадити безпрецедентні екстрені обмеження. Внаслідок ударів Росії енергосистема Ураїни зазнала нових пошкоджень. Внаслідок цього виник дефіцит потужності електроенергії в розмірі 30% споживання. Через це у найближчі дні енергетикам доведеться застосовувати жорсткіші й триваліші відключення електропостачання в центральних регіонах.

В прес-службі «Укренерго» розповіли, що споживання електроенергії буде обмежено в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

«Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження», – зазначено у повідомленні.

Зокрема, НЕК «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та Київській області.

Зазначається, що внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми в центральних областях. Щоби запобігти перевантаженню мережі сьогодні зранку Диспетчерський центр «Укренерго» надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг, на який потрібно обмежити споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

«Найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – повідомили в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Там пояснили, що обмеження необхідні, щоби зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян. Такі заходи дають можливість енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти і тримати систему збалансованою.

Повідомляється, що графіки аварійних відключень, які були складені напередодні, на даний час неактуальні. Також в Укренерго зазначили, що надалі обмеження будуть регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Енергетики просять споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.