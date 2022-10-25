З квітня жителі Миколаєва мають стояти у чергах до пунктів видачі питної води

Росіяни навмисно підірвали в кількох місцях водопровід від Дніпра до Миколаєва, через який місто отримує питну воду, і не пускають ремонтні бригади. Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Як йдеться у матеріалі, ще у квітні українські медіа публікували фото пошкодженого водопроводу. Журналісти-розслідувачі виявили це місце на супутникових знімках і з’ясували, що трубу пошкодили в найбільш вразливому місці – там, де вона виходить на поверхню.

Військові експерти, до яких звернулись журналісти, звернули увагу, що поруч немає жодних слідів пострілів чи «прильотів». Тож вірогідність випадкового влучання надзвичайно мала. До того ж вони майже абсолютно впевнені, що водопровід зруйнували за допомогою вибухівки.

Джерело BBC у Миколаєві повідомило, що підрив відбувся ще 12 квітня, і з того часу окупанти не пускають на місце пошкодження ремонтні бригади. Крім цього, журналісти знайшла місце ще одного пошкодження водопроводу. І на супутникових знімках журналісти також виявили російську військову техніку безпосередньо біля труби.

Опитані експерти ООН зазначають, що дві окремі точки підриву водопроводу свідчать про те, що росіяни навмисно перекрили постачання води до Миколаєва. Вони наголошують, що це злочин, який порушує норми міжнародного гуманітарного права.