Російські загарбники за три дні зруйнували в Сумській області три електростанції, в регіоні відбуваються аварійні відключення електроенергії, повідомив голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

«За три дні в області зруйновані 3 електростанції через російські обстріли. Повністю відключені від електропостачання 7633 абоненти», – повідомив він вночі в четвер, 13 жовтня.

Живицький констатував, що енергосистема лишається нестабільною, тривають аварійні, тобто – позапланові відключення електроенергії. Графік таких відключень енергетики наразі скласти не можуть. Водночас він додав, що при віялових відключеннях відсутність електроенергії обіцяють не більше двох годин поспіль.

Живицький також повторив заклики про економію електроенергії в пікові години – з 08:00 до 11:00 і з 17:00 до 23:00. Додамо, що такий заклик поширюється на всю Україну.

Проблеми з електроенергією почалися після масованих ракетних обстрілів росіянами української енергетичної інфраструктури 10 і 11 жовтня. Загалом росіяни пошкодили близько 30% усієї енергетичної інфраструктури України. Після першої серії обстрілів Україна вимушено зупинила експорт електроенергії, який приносив додаткові доходи в держбюджет. Так, лише за вересень Україна заробила на експорті електроенергії 150 млн доларів.