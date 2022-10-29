M-55S л – це глибока модернізація старого радянського танка Т-55

Словенія направила другу велику партію озброєння Україні, передавши нашій державі 28 танків М-55S. Про це повідомило видання 24UR, пише «Європейська правда».

У Міноборони Словенії підтвердили, що танки, для надання яких була укладена угода з Німеччиною, успішно передані Україні. Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.

Вказані танки були в резерві словенської армії. Всього в країни їх 30. За договором

Німеччина та Словенія домовилися про передачу Україні 28 танків. Міноборони Словенії отримає за танки 35 важких автонавантажувачів 8х8 та пʼять важких водяних цистерн 8х8 для формування середньої батальйонної групи.

M-55S л – це глибока модернізація старого радянського танка Т-55, який випускався в 1950 –1970-х роках. M-55S оснащені 105-мм гарматою з тепловим кожухом, активною бронею та покращеною системою управління вогнем.

Як пише «Мілітарний»багато країн, у яких на озброєнні залишилися старі Радянські танки, провели їхню модернізацію. Словенія провела найглибшу модернізацію застарілих танків Т-55. Модернізацію Словенія проводила спільно з ізраїльською компанією. У процесі цих робіт було модернізовано 30 машин. Останній оновлений Т-55 було передано у збройні сили Словенії у 1999 році.

У процесі модернізації на танки було встановлено нову 105 мм гармату L7 з тепловим кожухом. Також на ці танки встановили динамічний захист, елементи якого добре видно на корпусі та башті.

Систему управління вогнем покращили шляхом установки цифрового балістичного обчислювача. Зброя стабілізована у двох площинах.

Встановлено новий приціл Fotona SGS-55 із лазерним далекоміром. Також на машині встановили приціл командира Fotona COMTOS-55 з незалежною лінією візування стабілізації. Він дозволяє йому вести цілі й навіть проводити наведення гармати незалежно від навідника, якщо буде потрібно.

Модернізація дизельного двигуна V-12 призвела до збільшення потужності з 520 к.с. до 600 к.с. Також танк обладнали новими гумометалевими гусеницями.