Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II

Україна отримає від Німеччини ще чотири Panzerhaubitzen 2000 та боєприпаси до них. Також Німеччина готує до передачі в Україну дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. Про це у понеділок, 19 вересня, офіційно повідомили у Міноборони Німеччини.

Зазначається, що, незважаючи на напружену матеріальну ситуацію, Україна отримає від Німеччини ще 4 Panzerhaubitzen 2000 та комплект боєприпасів.

«Це збільшує кількість систем, поставлених спільно з Нідерландами, до 22, з яких 14 – з Німеччини», – зазначили у Міноборони Німеччини. У червні ZAXID.NET розповідав про попередню партію німецьких артилерійських установок Panzerhaubitze 2000, які ЗСУ успішно використовують на фронті.

Також Німеччина готує до передачі в Україну дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo.

«Ми виконуємо свою обіцянку! В Україну доставлять ще дві системи залпового вогню Mars II і 50 Dingoe. Навчальні проекти в Німеччині будуть додані з кінця вересня. Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет», – повідомили в Міноборони.

Wir halten unser Versprechen!

Zwei weitere Raketenwerfer Mars II sowie 50 Dingos werden an die Ukraine geliefert. Ab Ende September kommen Ausbildungsvorhaben in Deutschland hinzu. Damit unterstützen wir weiterhin die #Ukraine im Kampf um ihre Integrität und Souveränität. pic.twitter.com/xcWbBGwBD1 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 19, 2022

Також напередодні стало відомо, що міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос та міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт домовилися, що Греція надасть Україні 40 бойових броньованих машин БМП-1. Натомість країна отримає від Німеччини 40 бойових броньованих машин Marder.

Нагадаємо, що 15 вересня стало відомо, що уряд Німеччини надасть Україні дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II та 50 бронемашин Dingo. До слова, напередодні США виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 600 млн доларів.