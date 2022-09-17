RCH-155 – це 155-мм гармата від німецької САУ PzH 2000, встановлена на шасі бронемашини Boxer

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, про які Київ просив ще два місяці тому. Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Контракт на постачання 18 колісних гаубиць із компанією Krauss-Maffei Wegmann коштує 216 млн євро. Його ще в липні обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини Олексій Резніков та Крістіне Ламбрехт.

Питання продажу RCH-155 порушувалося кілька разів у діалозі Києва та Берліна, але останній тижнями не давав ніякої відповіді. Ще в п’ятницю посол України в Німеччині Андрій Мельник підтвердив, що німецький уряд дав зелене світло продажу RCH-155.

«Це стане суттєвим внеском у посилення ефективності українських військових. Сподіваюсь, що федеральний уряд продовжить послідовно йти цим шляхом», – сказав дипломат і додав, що сподівається на схвалення подальших аналогічних контрактів.

Очікується, що поставки RCH-155 будуть готові не раніш як через 30 місяців після укладання контракту – тобто вже у 2025 році. Виробник не хотів починати виготовлення САУ до отримання згоди уряду.

RCH-155 – це 155-мм гармата від німецької САУ PzH 2000, встановлена на шасі бронемашини Boxer. Максимальна дальність цієї САУ – понад 54 км, як заявляє виробник. За одну хвилину RCH 155 здатна здійснити до 9 пострілів за хвилину, причому машині потрібно всього 10 секунд, щоб відкрити вогонь (після зупинки) і ще стільки ж – щоб покинути позицію.

САУ має бойову масу у менш як 39 тонн та здатна долати відстані зі швидкістю до 100 км/год по шосе, запас ходу – до 700 км.