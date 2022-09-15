Раніше Україні вже передали три німецьких РСЗВ Mars II

Уряд Німеччини офіційно оголосив про постачання Україні ще двох реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Mars II, а також вперше про постачання 50 бронемашин Dingo. Про це пише німецьке видання Zeit з посиланням на міністерку оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Як повідомляється, Німеччина планує поставити 200 ракет для систем Mars II. Три такі РСЗВ Україна вже отримала раніше.

«Радісно бачити, яких успіхів Україна змогла досягти за допомогою німецької зброї, особливо останніми днями», – сказав міністерка.

Очільниця німецького оборонного відомства також пообіцяла вже невдовзі завершити запланований так званий кільцевий обмін з Грецією. У рамках цього обміну уряд в Афінах поставить Україні 40 бойових броньованих машин піхоти радянського зразка, а натомість отримає від Німеччини 40 БМП Marder.

Що стосується бронеавтомобілів Dingo, то постачання цих бронемашин з кінця липня розглядалися як альтернатива передачі Україні бронетранспортерів Fuchs, зазначає німецьке видання Bild. Dingo – це броньована та опціонально озброєна колісна техніка, яка використовується для патрулювання та розвідки. Німецька армія має понад 500 автомобілів Dingo у різних модифікаціях.

Бронеавтомобілі Dingo використовуються для патрулювання та розвідки. (фото dpa)

Водночас Ламбрехт так і не оголосила про прямі поставки бронетранспортерів і танків до України, як того вимагає Київ та низка німецьких політиків.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці липня Німеччина передала Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II та ще три гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Сама ж міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт визнала, що її країна постачає замало зброї для України, але запевнила, що її уряд продовжить надавати підтримку.

Німецька РСЗВ Mars II: опис і характеристики

Як пише «АрміяInform», РСЗВ MARS ІІ призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості. Вона складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини.

Кабіна екіпажу РСЗВ MARS ІІ, що налічує три особи – командира, водія і навідника – має систему колективного захисту від зброї масового ураження з фільтровентиляційною установкою. У кабіні також розташовується апаратура управління вогнем.

Реактивна система залпового вогню MARS ІІ використовує некеровані ракети з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна БЧ складається із протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню завтовшки до 140 мм. Натомість некеровані ракети з кумулятивно-осколковою БЧ мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. БЧ забезпечена 644 кумулятивно-осколковими елементами M77, що мають бронепробійність до 40 мм гомогенної броні. Своєю чергою, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км. Її вага становить 107 кг. До речі, аби випустити всі 12 ракет, MARS ІІ достатньо 60 секунд.