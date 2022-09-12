Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт визнала, що її країна постачає замало зброї для України, але запевнила, що її уряд продовжить надавати підтримку. Про це вона сказала в інтерв’ю Politico.

Ламбрехт заявила, що обмежене постачання зброї Україні, за яке часто критикують німецький уряд, пов’язане з недостатньою кількістю озброєння в самій Німеччині.

«Я б справді дуже хотіла дати значно більше Україні. І якби Бундесвер не був настільки "урізаний" у минулі роки, це було б можливо. Але зараз це наслідок цієї безвідповідальної економії», – пояснила Ламбрехт.

Вона додала, що «дуже вражена тим, як хоробро воюють українці» і висловила сподівання, що нещодавні успіхи Збройних сил України змусять Росію припинити війну.

«Однак, якщо цього не станеться, «ми будемо підтримувати Україну скільки завгодно, якщо ця війна триватиме тижнями чи місяцями», – зазначила Ламбрехт.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у наданні військової допомоги Україні «має сенс певний поділ праці», за якого Німеччина готова постачати Україні окремі види озброєння.