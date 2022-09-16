США виділили Україні 21 пакет військової допомоги з серпня 2021 року

Президент США Джо Байден оголосив 15 вересня про новий пакет військової допомоги на суму 600 млн доларів для України. Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Білого дому.

Цей пакет є двадцять першим, який адміністрація Байдена виділила Україні з серпня 2021 року.

До цього пакету ввійшли:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

36 тис. 105-мм артилерійських снарядів;

тисяча високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм;

чотири контр-артилерійські радари;

чотири вантажівки й вісім причепів для перевезення важкого обладнання;

системи протидії безпілотним літальним апаратам;

обладнання для розмінування;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси й обладнання для підриву;

стрілецька зброя та боєприпаси;

прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

Загалом, з початку роботи адміністрації Байдена США виділили близько 15,8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні. З 2014 року Сполучені Штати виділили близько 17,9 млрд доларів на безпекову допомогу Україні, а з початку неспровокованого і брутального вторгнення Росії 24 лютого – понад 15,1 млрд доларів.

«З метою задоволення потреб України на полі бою, які продовжують зростати, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками й партнерами над наданням Україні ключових спроможностей», – наголошується в повідомленні Міністерства оборони США.