Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні, вересень 2022

Італія надала Україні новий – п’ятий – пакет військової допомоги, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков .

За його словами, цей пакет допоможе Україні «значно підвищити обороноздатність проти російської агресії».

«Ми дуже вдячні італійському уряду та міністру Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе значно посилити нашу обороноздатність проти російської агресії», – написав Резніков у Twitter.

We are very grateful to Government and Minister @guerini_lorenzo for providing the new package of military assistance to , that will help us to significantly enhаnce our defence capabilities against russian aggression.

Ukraine highly appreciates your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 17, 2022

Про підготовку міністерством оборони Італії п’ятого пакету військової допомоги Україні стало відомо 4 жовтня. Повідомлялося, що він включає військову техніку й обладнання.

Четвертий пакет військової допомоги від Італії Україна отримала наприкінці липня.

У березні парламент Італії схвалив урядовий законопроєкт, який передбачає надання різноманітної допомоги Україні, включаючи постачання озброєнь. Зміст цих пакетів залишається засекреченим, зазначає «Мілітарний».