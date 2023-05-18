Італія готуватиме українських військових у спеціальних школах і на військових об'єктах, а також братиме участь у навчальних програмах ЄС для України в Брюсселі, Польщі та Німеччині. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, пише «Європейська правда».

Наразі італійське міноборони розглядає участь в європейській ініціативі з підготовки українських солдатів з направленням штабного персоналу в командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині, а також може запропонувати спеціалізовані навчальні модулі, які будуть проводитися в школах і на військових об'єктах на території Італії.

«Національний внесок в ініціативи, що реалізуються Європейським Союзом, передбачає, починаючи з 2023 року, участь у новій місії військової допомоги Україні, спрямованій на підтримку українських збройних сил шляхом проведення навчально-тренувальних заходів і зростання їх потенціалу, операцій, що проводяться розподіленим чином на території різних країн-членів Союзу», – пояснив Крозетто.

Раніше Італія навчала українських військових, але лише обмежений контингет, який готувався під спеціальну техніку. Для прикладу, на початку березня група українських військових в Італії завершила навчання з використання систем протиповітряної оборони SAMP/T.