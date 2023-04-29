Чат-бот виконав вимоги щодо конфіденційності та повернувся до роботи в Італії

Італія розблокувала роботу чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, переглянувши умови про захист персональних даних. Бот не працював у країні з березня через те, що не дотримувався політики конфіденційності користувачів, повідомило у п'ятницю, 27 квітня, АР.

За даними видання, чат-бот заблокували, щоб припинити обробку особистої інформації користувачів ChatGPT. Та після перевірки країни, чи дійсно ChatGPT міг бути причиною витоку конфіденційних даних, через місяць бота розблокували.

«ChatGPT знову доступний для наших користувачів в Італії. Ми раді вітати їх знову, і продовжуємо захищати їхню конфіденційність», – повідомили в компанії OpenAI.

До 30 квітня чат-бот мав виконати низку умов щодо конфіденційності, які завірені регламентом захисту даних Євросоюзу (GDPR). Після того, як ChatGPT виконав необхідні умови, Італія розблокувала чат-бот.

Нагадаємо, 31 березня Італія першою у світі заблокувала ChatGPT через порушення конфіденційності. за даними італійських відомств, бот зі штучним інтелектом не приховував дані користувачів та не міг перевіряти їхній вік.