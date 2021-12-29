В Італії з 1 січня 2022 року посилюють обмеження на здійснення покупок за готівку. З цієї дати сума покупки за готівку не може перевищувати 999 євро включно.

Як пише газета La Reppublica, обмеження на використання готівки в Італії вводять для боротьби з тіньовою економікою й ухиленням від сплати податків, адже готівкові доходи легше приховати від податківців, нна відміну від безготівкових.

У липні 2020 року ліміт на готівку в Італії становив 3000 євро, а Зараз обмеження встановлене на рівні 2000 євро.

Ліміт на використання готівки стосується:

грошових переказів на адреси фізичних та юридичних осіб (зокрема, покупок у магазинах);

позик і пожертвувань (навіть якщо оборот готівки відбувається між членами сім'ї);

обміну валют;

переведення цінних паперів на пред'явника в євро або в іноземній валюті (стосується і фізичних, і юридичних осіб).

Водночас цей ліміт не поширюється на переведення в готівку грошей з картки або внесення готівки на банківський рахунок.

Крім того, італійські власники магазинів та інші підприємці будуть зобов'язані приймати картки для придбання товарів на будь-яку суму. Якщо продавець відмовиться продати річ або послугу за безготівку, його оштрафують мінімум на 30 євро. До цієї суми додадуть певний відсоток від суми покупки. Водночас у статті відсутня інформація про те, який відсоток від покупки додаватимуть до штрафу.