Банкноти зроблять «зрозумілішими для європейців будь-якого віку та походження»

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує змінити дизайн банкнот євро після проведення консультацій із європейськими громадянами, а процес, як очікується, завершиться у 2024 році. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на відповідну заяву ЄЦБ.

Процес редизайну розпочнеться зі створення фокус-груп, яким буде доручено зібрати думки людей з усієї єврозони щодо можливих тем для майбутніх банкнот євро. Тематична консультативна група, до якої увійдуть по одному експерту від кожної країни єврозони, потім представить короткий список нових тем керуючій раді ЄЦБ.

Члени консультативної групи вже були призначені ЄЦБ на основі пропозицій національних центральних банків єврозони та представляють різні галузі, такі як історія, природничі та соціальні науки, образотворче мистецтво й технології.

«Банкноти євро нікуди не подінуться. Вони є відчутним і видимим символом того, що ми разом у Європі, особливо за часів кризи, і на них, як і раніше, є великий попит. Через 20 років настав час переглянути зовнішній вигляд наших банкнот, щоб зробити їх більш відповідними для європейців будь-якого віку та походження», – зазначила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Сучасний дизайн банкнот євро заснований на темі «епох і стилів», представленій вікнами, дверними отворами та мостами.

У центробанку наголосили, що дизайн банкнот євро є політично чутливим питанням. На типових зображеннях на банкнотах, наприклад, знаменитих поетів, композиторів або будівель є ризик того, що та чи інша держава відчує себе недостатньо представленою або недооціненою.

Як зазначає Euronews, редизайн банкнот євро убуде першим за два десятиліття, оскільки запроваджені раніше зміни мали на меті лише посилення безпеки банкнот від підроблення шахраями.

Євро ввели у безготівковий обіг 1 січня 1999 року, а 1 січня 2002 року ввели у готівку банкноти та монети. Євро замінив у співвідношенні 1:1 європейську валютну одиницю (Екю), яка використовувалася у європейській валютній системі з 1979 по 1998 рік