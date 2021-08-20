У Івано-Франківську до Дня Незалежності найбільше подій заплановано на території комплексу колишнього палацу Потоцьких та Локомотиворемонтного заводу. Святкування розпочнеться вже 20 серпня з концерту класичної музики.

Для того, щоб ви обрали для себе найцікавіші події ZAXID.NET склав найповнішу програму заходів.

П'ятниця, 20 серпня

На території комплексу колишнього палацу Потоцьких розпочнеться святкування 30 річниці Незалежності України. З 18:00 можна буде відвідати концерти класичної музики та переглянути фільм. Деталі

Субота, 21 серпня

У Івано-Франківську на вулиці Вітовського о 9:00 розпочнеться ярмарок локальних фермерських та крафтових продуктів. Свою участь уже підтвердили виробники сиру, крафтового пива та пекарі. Також можна буде придбати фермерські ягоди,овочі, мед та інші продукти від місцевих виробників.

На території комплексу колишнього палацу Потоцьких продовжиться святкування 30 річниці Незалежності України. З 14:00 можна буде побачити дефіле військового духового оркестру. Відвідати виставу театру ляльок та послухати концерт джазової музики. Деталі

Актори Івано-Франківського драмтеатру з нагоди 30-ліття Незалежності України о 14:00 покажуть виставу «Енеїда» на вершині гори Піп Іван.

Неділя, 22 серпня

На площі біля церкви святого апостола Юди Тадея (вул. Стуса, 29) о 13:00 розпочнеться святковий концерт «Моя Україна єдина та вільна».

На Локомотиворемонтному заводі (вул. Деповська) розпочнеться ЛРЗ-Фест. З 13:00 можна буде взяти участь у фестивальній ході, відвідати графіті-фестиваль «АЛЯРМ», презентацію книг, науковий пікнік, концерти та виставку художніх творів Яреми Стецика. Переглянути фільм та силове шоу. У перший фестивальний день відбудеться концерт за участю гуртів «BREVIS», «ЦВІТ КУЛЬБАБИ» та «LAUD». Деталі

На території комплексу колишнього палацу Потоцьких розпочнеться святкування 30 річниці Незалежності України. З 14:00 можна буде переглянути фільми та відвідати концерти. Деталі

Понеділок, 23 серпня

На Вічевому майдані о 9:00 відбудеться офіційна церемонія урочистого підняття Державного прапора України.

На вулиці Сахарова об 11:00 відбудеться розгортання Державного Прапора України великих розмірів.

На території комплексу колишнього палацу Потоцьких продовжиться святкування 30 річниці Незалежності України. З 11:00 можна виставку, відвідати концерт та побачити відеосвітлову інсталяцію. Деталі

Велопробіг присвячений Дню прапора розпочнеться о 13:30 від Народного дому в приміському селі Микитинці.

На Локомотиворемонтному заводі (вул. Деповська) розпочнеться ЛРЗ-Фест. З 12:00 можна буде відвідати графіті-фестиваль «АЛЯРМ», виставку зброї та військової техніки, презентацію книг, концерти, виставу та виставку художніх творів Яреми Стецика. Переглянути фільм та силове шоу. У другий фестивальний день відбудеться концерт за участю гуртів «Пенсія», «Брати Станіслава» «KALUSH» та «KOZAKSYSTEM». Деталі

Вівторок, 24 серпня

Масовий легкоатлетичний пробіг у вишиванках відбудеться у Івано-Франківську о 10:00. Дитячі забіги розпочнуться в 9:30. Через це буде буде обмежений рух транспорту за маршрутом: Вічевий майдан – вул. Галицька – площа Ринок – вул. Шеремети – вул. Старозамкова – вул. Шпитальна – вул. Грушевського – вул. Козланюка – вул. І. Франка – вул. Незалежності (стометрівка) – Вічевий майдан.

О 11:00 на території Меморіального скверу відбудеться Панахида за загиблими за волю і незалежність України. Після неї об 11:30 розпочнеться святкова хода у вишиванках за маршрутом: Меморіальний сквер –- вул.Мельника – площа Ринок. Після неї о 12:00 на площі Ринок відбудеться Молебень за Україну.

На території комплексу колишнього палацу Потоцьких продовжиться святкування 30 річниці Незалежності України. З 9:00 можна буде відвідати турнір з карате та змішаних єдиноборств, побувати на концерті гурту «Кораллі». Деталі