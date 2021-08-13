Започаткувати «Франківський крафтовий ярмарок», організаторів надихнув приклад Львова

У Івано-Франківську щосуботи працюватиме ярмарок локальних фермерських та крафтових продуктів. Офіційне відкриття відбудеться 21 серпня на вулиці Вітовського. Свою участь уже підтвердили виробники сиру, крафтового пива та пекарі. Також можна буде придбати фермерські ягоди, мед та інші продукти від місцевих виробників.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET співорганізаторка ярмарку Наталія Перцович, започаткувати «Франківський крафтовий ярмарок» її надихнув приклад Львова, де щосуботи в центрі міста продають фермерську продукцію.

«На ярмарок ми запросили виробників, які виготовляють невеликі партії. Хочемо їм показати, що можна розвивати бізнес вдома, а не виїжджати за кордон. Також хочемо, щоб ярмарок був стимулом повернутися до автентичних рецептів», – каже Наталія Перцович.

Ще однією ідеєю ярмарку є жива комунікація між виробниками та споживачами. Люди напряму зможуть дізнатися як і з чого виробляється та, чи інша продукція, в яких умовах вирощуються рослини, які ми споживаємо. Також це буде нагода для виробників знайти партнерів для подальшої співпраці.

«Сподіваємося, що ярмарок стане поштовхом для локальних виробників, які не мають сертифікатів на свою продукцію, зробити їх. Плануємо розробити дорожню карту, яка допомагатиме виробникам у цьому процесі», – зазначила співорганіаторка ярмарку.

Планується, що починаючи з 21 серпня, ярмарок відбуватиметься в теплу пору щосуботи на вулиці Вітовського.