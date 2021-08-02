У Берліні тисячі людей протестували проти пандемії коронавірусу

Минулими вихідними у Німеччині та Франції тисячі людей вийшли на протести проти карантинних обмежень. У Берліні, попри заборону на проведення акцій, на вулиці вийшли близько 5 тисяч коронаскептиків. У Франції ж близько 200 тисяч людей у 150 містах протестували проти «паспортів здоров'я» і обов'язкової вакцинації для медиків і пожежників.

Як повідомляє DW, у Берліні в неділю, 1 серпня, затримали близько 600 людей, які протестували проти карантинних обмежень. Різні групи протестувальників у місті тримали в руках плакати із написами на кшталт «Кінець диктатури коронавірусу», «Ніяких тестів, ніякої пандемії». За безпекою у місті стежили близько двох тисяч правоохоронців.

У Німеччині люди вийшли на протести проти карантинних обмежень. Фото DW

У Німеччині люди вийшли на протести проти карантинних обмежень. Фото DW

Під час акцій протесту між демонстрантами та правоохоронцями подекуди ставалися сутички, у яких поранено кількох правоохоронців, а поблизу Колони перемоги, де зібралося багато людей, поліцейські вивезли водомети і закликали учасників забороненої акції розійтися. Більшість людей розійшлися добровільно.

У Франції ж акції протесту у суботу, 31 липня, були більш масовими, а їх учасники виступали проти запровадження обов'язкової вакцинації для медиків і пожежників та проти так званих паспортів здоров'я, що потрібні для відвідування громадських місць. На такі протести французи виходять уже треті вихідні поспіль.

По всій країні на протести вийшло близько 200 тисяч людей. Демонстрації відбулися в Парижі, а також у понад 150 містах, зокрема, в Тулоні, Монпельє, Бордо, Марселі та Ніцці. Повідомляється про 19 затриманих протестувальників на двох маршах у Парижі.

У Франції протести охопили 150 міст. Фото DW

Додамо, що минулого тижня після тривалих дебатів парламент Франції ухвалив закон про посилення протикоронавірусних правил, що набуває чинності 9 серпня. Він передбачає обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери охорони здоров'я, пожежників та рятувальників. У разі відмови, звільняти з роботи людину не будуть, але призупинять виплату зарплати.

Окрім того, щоб відвідати ресторан, ярмарок чи інші громадські місця, у Франції потрібно мати так званий паспорт здоров'я, що містить інформацію про щеплення від коронавірусу або про негативний тест на Covid-19. Остаточне рішення про конституційність цієї норми у Парижі очікують 5 серпня.

Зазначимо, що уряд Польщі також говорить про можливе послаблення карантинних правил для вакцинованих громадян. Про імовірність такого нововведення в Україні сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін, утім деталей ще немає.