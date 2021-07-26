Рішення ухвалили на фоні масових протестів антивакцинаторів

Парламент Франції на законодавчому рівні затвердив обов’язковість щеплення від Covid-19 для медичних працівників, а також розширив перелік закладів, що вимагають так званого «санітарного пропуску». Зміни ухвалили після масових протестів проти цих правил, інформує «Радіо Свобода».

Закон, який передбачає вакцинацію працівників сфери охорони здоров’я, дає їм час до 15 вересня, щоб вакцинуватися. Якщо вони цього не зроблять, їх можуть відсторонити від роботи.

Зміни до медичного пропуску Франції набувають чинності у серпні, якщо їх затвердить Конституційний суд.

Що стосується медичних пропусків, то вони міститимуть відомості про вакцинацію, про негативний тест на коронавірус або про наявність антитіл. Їх вимагатимуть для доступу в музеї, кінотеатри, басейни й інші місця, де збирається багато людей.

Згідно з новим законодавством, його також буде потрібно показувати, щоб зайти в ресторани, бари і для подорожей на поїздах далекого сполучення й літаках.

Під час голосування у верхній палаті французького парламенту в ніч на неділю, 25 липня, документ підтримали 199 сенаторів, 123 проголосували «проти». Тим часом через низку змін у порівнянні з початковим варіантом проекту закону Сенат і нижня палата парламенту – Національні збори – ще узгоджували його остаточний текст, щоб дійти компромісу, інформує Deutsche Welle.

Зауважимо, що у суботу, 24 липня, у столиці Франції Парижі відбулася масова акція протесту проти обов'язкової вакцинації від Covid-19 та запровадження так званого паспорта щеплення. Під час акції у Парижі демонстранти, які виступають проти антикоронавірусних заходів, несли банери з написом «Зупиніть диктатуру». По всій Франції також заплановані акції протесту, зокрема у Марселі, Монпельє, Нанті та Тулузі. Загалом з протестами проти посилення карантинних заходів, зокрема розширення дії так званих «санітарних пропусків», які необхідні нещепленим від коронавірусу жителям Франції на вулиці десятків міст країни вийшли понад 160 тис. французів.

Як і в багатьох інших країнах Європи, у Франції циркулює більш заразний штам коронавірусу дельта. Щоденна кількість заражень тут зросла до 22 тисяч від чотирьох тисяч на початку липня. Число шпиталізованих також зростає. Трохи менше за 50% із 67-мільйонного населення Франції повністю вакциновані.