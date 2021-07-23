Українці знову можуть подорожувати Францією

Французький уряд за рекомендацією Ради ЄС відкрив в'їзд для всіх типів подорожей українців. Про це у Twitter у п'ятницю, 23 липня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС віднесла Україну до так званої зеленої зони поширення Covid-19 і рекомендувала країнам-членам ЄС відкрити кордони для українців.

Відтепер, щоб потрапити у Францію, українцям потрібно або:

мати свідоцтво про повний курс вакцинації однією з вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (Pfizer/BioNTech,Johnson & Johnson, Moderna та Astra Zeneca, виготовлена в ЄС);

негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду;

негативний тест на антиген, зроблений за 24 години до в'їзду.

Нагадаємо, Європа поступово відкриває кордони для українців. Раніше це зробили Нідерланди та Австрія, а з 26 липня українці зможуть подорожувати до Швеції. Більш детально з умовами в'їзду в ту чи іншу країну можна ознайомитись на мапі від МЗС України, а також можна скористатись чат-ботом від Міністерства закордонних справ.