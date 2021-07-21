Відвідувати заклади зможуть французи, які мають Covid-сертифікат, або негативний результат ПЛР-тесту

У Франції набули чинності нові обмеження, які забороняють невакцинованим відвідувати деякі магазини, торгові центри, ресторани та кінотеатри. Ці правила мають стимулювати французів вакцинуватися проти коронавірусу, повідомляє Polsatnews 21 липня.

Торгові центри, ресторани, бари, кінотеатри тепер можна відвідати лише французам із Covid-сертифікатом або негативним тестом на коронавірус. Невакциновані французи не зможуть відвідувати і заходи, де беруть участь понад 50 людей. За порушення нових обмежень передбачений штраф до 1500 євро (46 тис. грн).

Носіння масок всередині приміщення для вакцинованих французів також буде необов'язковим, запевняє міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран. Однак деякі кінотеатри та музеї заявили, що носити маски все-таки прийдеться – наприклад, при перегляді фільму чи відвідуванні виставки.

Нові правила зачеплять близько 30 млн людей, адже двома дозами вакцинувалися приблизно 42% населення країни. Водночас на дітей віком до 12 років ці обмеження не поширюватимуться.