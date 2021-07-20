На фестивалі в Утрехті не дотримувались ані дистанції, ані маскового режиму

У Нідерландах, в Утрехті, 3-4 липня відбувся музичний фестиваль Verknipt, який відвідали 20 тис. людей. Оскільки захід був заявлений як «вільний від коронавірусу», то дистанції та маскового режиму на ньому не дотримувались. Після фестивалю Covid-19 діагностували у щонайменше 1050 його відвідувачів, повідомляє DailyMail.

Потрапити на фестиваль можна було за трьох умов: негативного тесту на Covid-19, довідки про перенесену хворобу або повного курсу вакцинації. Та це не вберегло понад тисячу людей від зараження. Комісія здоров’я Утрехту каже, що не всі ці люди заразились на фестивалі – це могло статись під час доїзду чи якоїсь вечірки, хоча, погоджуються вони, захід посприяв поширенню хвороби.

У комісії зазначають, що правила на фестивалі не були продумані до кінця. Наприклад, тест на коронавірус мав бути зроблений за 40 годин до початку, а цього часу достатньо, аби побачитись з друзями чи сходити в бар, де можна заразитись. Тож цей період, на думку членів комісії, варто було скоротити до 24 годин.

Окрім того, довідки про повну вакцинацію деякі відвідувачі фестивалю отримали одразу після другого щеплення, хоча на формування імунітету потрібно принаймні кілька тижнів. До слова, захід відвідала і мер Утрехту Шерон Дейксма, яка публікувала фото з фестивалю у соцмережах і сама була без маски. Пізніше голову міста розкритикували.

Додамо, що в Нідерландах лише 26 червня послабили карантин. Тепер бари, клуби та ресторани знову повертаються до обмежень в роботі. Також усі заходи із великою кількістю людей скасували до 14 серпня після того, як минулої середи, 14 липня, кількість інфікованих коронавірусом в країні за добу уперше за пів року перевищила 10 тис. людей.