У Франції вандали розгромили та пограбували два центри вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19. Погроми сталися на фоні протестів проти запровадження урядом країни більш жорстких коронавірусних обмежень.

За заявою місцевої влади, ввечері п'ятниці, 16 липня, на південному сході Франції один з центрів вакцинації зазнав вандалізму і був затоплений, повідомляє ВВС. Днем пізніше інша клініка на південному заході країни була частково зруйнована внаслідок, як стверджують ЗМІ, підпалу.

Інциденти сталися у вихідні дні, коли проходили демонстрації проти нових коронавірусних обмежень.

У суботу понад 100 тис. людей по всій Франції вийшли на протести проти правил, розроблених для боротьби зі зростаючою кількістю інфекцій. Зокрема, йдеться про обов'язкову вакцинацію медичних працівників і запровадження пропусків до більшості громадських місць.

Критики звинуватили уряд президента Емануеля Макрона у порушенні свобод людини. Водночас сотні тисяч людей записалися на вакцинацію після того, як минулого тижня Макрон оприлюднив новий план боротьби з пандемією.