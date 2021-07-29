Уряд може скасувати обмеження для вакцинованих поляків

Польський уряд планує послабити карантинні обмеження для вакцинованих від коронавірусу громадян, які мають сертифікати вакцинації. Тих же, хто ще не встиг вакцинуватись, в уряді закликають зробити це якнайшвидше.

Також в уряді Польщі, як пише Euractiv, розглядають можливість прислухатись до запиту деяких компаній про те, щоб вони мали законне право відмовляти в обслуговуванні невакцинованим.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр Польщі Ярослав Говін у своєму Twitter зазначив, що обмеження для невакцинованих громадян не є посяганням на їхню свободу, а є захистом свободи решти суспільства. Він додав, що Польща має уникнути ще одного локдауну будь-якою ціною.

Додамо, що зараз у Польщі діє масковий режим в усіх закритих приміщеннях та вимога дотримуватись дистанції щонайменше 1,5 метри. Магазини, державні установи, салони краси, заклади громадського харчування у країні працюють за визначеними для кожної категорії правилами. За даними польського уряду, в країні вакциновано 34 млн 96 громадян, з яких 17 млн 225 тис. вакциновані двічі. Населення Польщі становить майже 38 млн.