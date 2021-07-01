У четвер, 1 липня, перед входом до львівської Ратуші відкрили частину фотоекспозиції «Торба». Це 10 світлин українських фотографів, які зафіксували використання пакетів у побуті. Хтось несе його в руках, інші ним бавляться.

«Виявилось, у повсякденному житті багато пластику. Тому нам вдалось відшукати сюжети, що "лягли" в концепцію фестивалю та виставки. І, скажу, натрапляти на них було просто», – розповів один з авторів світлин Михайло Кулик.

Зображення перенесли на торби, пошиті зі старих сорочок. За формою й розміром вони якраз нагадують поліетиленові «майки», які нам пропонують в супермаркетах.

«Ми можемо побачити дітей, які граються з пакетами, чоловіка, що використовує його як модний атрибут і так далі. Робимо проект, щоб привернути увагу та трішки висміяти ці моменти. А ще даємо людям можливість задуматись: "Чи справді їм аж так потрібен поліетилен?», – каже авторка ідеї, кураторка виставки Дара Бурко.

Саме цими днями світ відзначає День відмови від пакетів. Тому Львів долучається і вже найближчими вихідними влаштовує Zero Waste Fest-2021.

«Так ми залучаємо містян та гостей міста використовувати багаторазові речі: торби, мішечки тощо. Про це і йтиметься впродовж події: будуть лекції, майстер-класи, ярмарок екотоварів», – каже директорка громадської організації Zero Waste Lviv Ірина Миронова.

Захід відбуватиметься 3 липня на вулиці Старознесенській, 24-26. Початок — о 12:00.

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