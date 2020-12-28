Жодна з сусідніх громад, яким відмовили у прийомі ТВП на сміттєзвалище у Рибному, не може самостійно вирішити питання щодо захоронення сміття, переконаний виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук

Івано-Франківське підприємство «Полігон ТПВ», яке займається захороненням побутових відходів у селі Рибне, повідомило про те, що з 1 січня призупиняє приймати сміття від близько 30 громад області. Виняток буде зроблено лише для самого Івано-Франківська і сусідньої Ямницької ОТГ, на території якої цей полігон розташований.

Як повідомив місцевий канал «402», керівництво полігону заявило, що він вже заповнений на 90%. Тому рішення припинити прийом сміття від інших громад повинне зменшити навантаження на полігон. Якщо торік сміттєзвалище прийняло 117 тис. тонн сміття, то з нового року, після початку дії обмежень, він прийматиме в рік до 70-80 тис. тонн твердих побутових відходів.

За інформацією «Суспільного», перші листи від полігону в Рибному про відмову приймати сміття з 1 січня громади почали отримувати ще в листопаді. При цьому як у самих громадах, так і в Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття таким рішенням обурені, адже полігон фінансується як з обласного, так і з державного бюджетів. Відтак директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук проситиме Івано-Франківську міськраду ще на рік продовжити прийом сміття з інших громад і розробити за цей час стратегію поводження з відходами.

Як пише «Укрінформ», полігон ТПВ у Рибному створений за рішенням Івано-Франківської міськради у 2009 році. Основний вид діяльності – захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону в районі села Рибне Ямницької ОТГ. Площа полігону – близько 13 га землі. Впродовж останніх років тут запустили сортувальну лінію, біогазову установку та фільтратопровід.

КП «Полігон ТПВ» є стратегічним об’єктом в області. Подібні сміттєзвалища на Прикарпатті є біля Коломиї, Калуша та Брошнів-Осади. При цьому коломийський полігон приймає лише сміття зі своєї МТГ. Загалом в області є 15 сміттєвих полігонів, деякі з яких вже закриті.

Площа полігону в Рибному – 13 гектарів, там вже захоронено 2 млн тонн ТПВ.

Влада Івано-Франківська має намір збудувати поруч з полігоном сміттєпереробний завод, однак для цього немає земельної ділянки. Керівництво полігону просило надати для цього ділянку площею 10 гектарів, однак у відповідь отримувало відписки про те, що ці землі призначені на будівництво житла для військових. При цьому керівництво полігону констатувало, що будувати житло поруч зі сміттєзвалищем неможливо.