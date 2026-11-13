Релігійна організація має зареєструвати право постійного користування ділянкою

Івано-Франківська обласна рада ухвалила рішення про передачу релігійній організації сестер-служебниць УГКЦ земельної ділянки площею 2,13 гектара в постійне користування.

Ділянка розташована на вулиці Грушевського, 92 у селі Микуличин Надвірнянського району. Її цільове призначення – будівництво та обслуговування будівель громадських і релігійних організацій. Землю надають для обслуговування будівель навчально-монастирського комплексу, пише «Галка».

Йдеться про релігійну організацію «Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії Української Греко-Католицької Церкви, Провінція Співстраждання Матері Божої». У січні 2026 року створили монастир (чернечий дім) Преподобномучениці Тарсикії Мацьків Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії у Микуличині.

Після ухвалення рішення релігійна організація має зареєструвати право постійного користування ділянкою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та виконувати обов’язки землекористувача.

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