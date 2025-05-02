На території санаторію «Карпатські мрії» діяв монастир УГКЦ, однак радянська влада відібрала його під дитячий інтернат

У Микуличині на Прикарпатті виник скандал через повернення монастирю Сестер-служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ будівлі санаторію «Карпатські мрії». Церква планує відкрити на місці санаторію реабілітаційний центр для військовослужбовиць та соціальний центр для дівчат, натомість Яремчанська міська рада наполягає на обговорення цього проєкту з громадою та ставить під сумнів доцільність передачі УГКЦ всього майна «Карпатські мрії».

Йдеться про майно санаторію «Карпатські мрії» на вул. Грушевського, 92 у Микуличині, що розташований на ділянці загальною площею 1,68 га. У 1906 році на цій території збудували монастир-пансіонат, що належав УГКЦ. У 1947 році радянська влада відібрала у монахинь усе майно, а на місці монастиря створила дитячий інтернат. Після його ліквідації на цій території заснували обласне комунальне підприємство – дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Карпатські мрії».

15 квітня 2025 року Івано-Франківська обласна рада передала спальний корпус та 0,45 га під нею монастирю Сестер-служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ. Під час сесії облради голова Олександр Сич повідомив, що майно історично належало монастирю, але було вилучене радянською владою.

Обговорення про передачу решти території санаторію УГКЦ відклали, доки Івано-Франківська обласна військова адміністрація подасть проєкт рішення про ліквідацію оздоровчого закладу, що діє на цій базі. Ієромонах-студит та синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ Юрій (Юстин) Бойко повідомив, що церква планує створити у колишньому санаторії духовно-реколекційний і соціальний центр для жінок, які повернулися з фронту, а також соціальний центр для дівчат та катехизацію для дітей.

«Цей обʼєкт має для нас важливе значення, бо звідти сестри-служебниці походять як структура, що зараз розкинута по континентах. Ми просимо здійснити історичну справедливість і повернути все, тому що ми хочемо на тому місці зробити реколекційний центр і оздоровчий проєкт», – сказав під час сесії Юстин Бойко, якого УГКЦ уповноважила допомогти повернути монастир в історичну власність.

Під час обговорення депутат Василь Гладій зауважив, що наразі заклад приймає до 450 дітей щороку, а після передачі спального корпусу ця кількість може скоротитися до 50 дітей, однак депутати підтримали це рішення.

29 квітня відбулась сесія Яремчанської міської ради, на якій обговорювали передачу майна санаторію Церкві. Міський голова Андрій Мироняк сказав, що місто не проти передачі 0,45 га церкві, однак не решти території.

«Вони не зрозуміло, що хочуть. Хочуть, щоб просто була приватна власність», – сказав мер і у відповідь на питання депутатки про те, чи церкві мало 0,45 га, він сказав: «Мало, апетит є. Це є власність обласної ради, але ми як мешканці маємо якісь права? Я думаю, що маємо».

Він анонсував спільний виїзд на місце разом із військовими, які, за його словами, також зацікавленні в залишенні території санаторію за містом.

«Дорожня карта така, щоб вони прийняли рішення, не давали ніяких проєктів на обласну раду, бо під словом “давайте будемо молитися богу, давайте передамо”, можна віддати все», – сказав Андрій Мироняк.

30 квітня міська рада повідомила, що після рішення обласної ради до депутатів і міського голови Андрія Мироняка почали звертатися мешканці громади із питаннями про подальшу долю комунального закладу і його працівників. Міськрада стверджує, що нинішній директор «Карпатських мрій» Микола Петращук представив мешканцям свій варіант розвитку закладу як оздоровчого центру для дітей. Серед іншого, пропонувалось проведення комплексної сімейної терапії для дітей військовослужбовців з ампутаціями.

«На зустрічі міського голови із представниками Церкви, зокрема і отцем Юстином, на початку року сторони погодили спільне бачення розвитку цієї важливої для громади і перспективної території. Тобто, за задумом, на території “Карпатських мрій” мало б функціонувати три складові – монастир Сестер Служебниць, оздоровчий центр із розвинутою спортивною інфраструктурою (мініфутбольний, волейбольний, баскетбольний майданчики, бігові доріжки) та вільним доступом до неї дітей громади. А в подальшому (як черговий етап розвитку) – басейн для потреб дітей на відпочинку та проведення реабілітації», – йдеться в повідомленні міськради.

Як стверджує міська рада, до подальших обговорень міську громаду не залучали, натомість УГКЦ вела перемовини на рівні обласної ради. Судячи з повідомлення, міська рада Яремча ставить під сумнів доцільність передачі всього майна Церкві, зазначаючи, що понад 15 років тому УГКЦ передали дві ділянки для будівництва катехитично-молодіжного центру, а також молитовного будинка, каплиці і хрещальні, однак будівництво так і не почали.

«Наголошуємо, що ніхто не висловлюється проти повернення Сестер Служебниць у Микуличин, адже відновлення історичної справедливості та збереження традицій громади є важливим для кожного мешканця. Обговорення потребує перспектива розвитку решти території – 1,6806 га, які не передані УГКЦ», – додали в Яремчанській міській раді.

Натомість отець Юстин Бойко у відповідь на позицію міськради повідомив, що мав кілька зустрічей із мером Яремча, який вимагав підписати меморандум, однак Церква не могла нічого зробити, доки земля та монастир не були у її власності. Крім цього, він зазначив, що мер захищає не інтереси громади Микуличина, а свої, використовуючи авторитет військових та міських депутатів. Він також закликав Андрія Мироняка вибачитись перед сестрами-служебницями за свої звинувачення.