Афіша вистави «Двоє оголених чоловіків»

Сервіс продажу квитків Bigshow Agency повідомив про скасування вистави «Двоє оголених чоловіків» в Івано-Франківську. Вона мала відбутися у філармонії 20 квітня о 19:00. За інформацією агентства, причиною є відмова Івано-Франківської районної військова адміністрації у проведенні події. Організатори події у коментарі ZAXID.NET зазначили, що Івано-Франківськ є єдиним в Україні містом, де діє система погодження вистав із районною військовою адміністрацією перед їхнім проведенням.

«Шановні глядачі з міста Івано-Франківськ, прикро повідомляти, але вистава "Двоє оголених чоловіків" сьогодні не відбудеться. Придбаними квитками ви можете скористатися в інших містах туру або повернути кошти. Для повернення коштів звертайтесь до квиткових операторів, де купували квитки», – зазначили у Bigshow Agency.

Вистава є проектом Гаріка Корогодського. Це український та ізраїльський бізнесмен, меценат, відомий епатажною поведінкою. До повномасштабного вторгнення він визнавав окупацію Криму, а вже після виступав проти знесення пам'ятників Пушкіну та Булгакову у Києві. У своїх соцмережах Гарік Корогодський повідомив, що в Івано-Франківській РВА вважають аморальною афішу п'єси.

«Боюсь зачепити нашого глядача, особливо з Івано-Франківська, якого ми щиро любимо й наші стосунки цінуємо. Чи то новини Франківського котла, чи то голова РВА Франківська, який заборонив виставу "Двоє оголених чоловіків". Виставу, котра виборола премію Мольєра у 2015 у Парижі. Виставу, де грають народні артисти України. Він, Олександр Ярощук [голова Івано-Франківської районної військова адміністрації], прийняв за ракету статевий орган Вертинського? Але ж він його не бачив, хіба що подумки. Наплював на глядачів, вони купили квитки, головне – "ваша афіша не відповідає нормам моралі". Наплював на акторів, на трупу», – обурився Гарік Корогодський.

Проте в Івано-Франківській РВА переконують, що у проведенні вистави відмовили не через порушення норм моралі. У коментарі ZAXID.NET керівниця відділу інформаційної діяльності адміністрації Наталя Орнат пояснює, що дозвіл на виставу не видали через те, що організатори недотримались процедури подання документів. За її словами, організатори вистави не пізніше як за десять днів до проведення звертаються в адміністрацію з проханням про дозвіл.

«У нас є розпорядження управління культури національностей та релігії Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 5 жовтня 2022 року. Розпорядження посилається на рішення ради оборони області й вказує алгоритми з чотирьох позицій, за якими потрібно подавати листи на проведення заходів», – говорить Наталя Орнат.

Вона розповідає, що раніше не було випадків, коли РВА не давала дозволу на проведення вистави. Таке в Івано-Франківську трапилось вперше. Чиновниця стверджує, що організатори узагалі не подали в адміністрацію документа на проведення вистави.

«Власне кажучи, нам взагалі документу з підписом і датою не подали. Вчора, майже о 17:00, надали документ голові Олександру Ярощуку й написано "Шановна пані Світлана". Ми не можемо вважати це документом. Це порушення всіх моментів, які передбачає розпорядження», – наголошує Наталя Орнат. Вочевидь, лист адресувався голові Івано-Франківської ОВА Світлані Онищук.

Голова Івано-Франківської РВА Олександр Ярощук повідомив, що дізнався про виставу 20 квітня в усній формі. За його словами, він запропонував організаторам перенести виставу, щоб не порушувати правила інформування.

«Заборони на цей показ не було і немає, тому що не було звернення про проведення заходу. Я можу сказати тільки про непрофесійність організаторів», – сказав Олександр Ярощук у коментарі для видання «Галка».

Співорганізатор вистави та керівник благодійного фонду «Мистецька варта» Євген Кравчук розповів ZAXID.NET, що частину грошей з показів вистави «Двоє оголених чоловіків» віддають для армії. Він зазначив, що в Івано-Франківську встигли продати понад 200 квитків, а це половина залу філармонії. Вартість квитків на виставу була в межах від 290 до 990 грн.

«Це точно були більше ніж 100 тис. грн. Це нормальні гроші, які б покрили витрати й могли б допомогти армії. Ми працюємо з конкретною бригадою у нас є благодійний фонд. Збираємо на ударний безпілотник. Основною ціллю абсолютно всіх наших проектів є допомога ЗСУ. Раніше ми придбали п'ять автомобілів для 128 бригади», – сказав Євген Кравчук.

Він зазначив, що Івано-Франківськ є єдиним містом в Україні де діє система з написанням листів для погодження вистав. За словами Євгена Кравчука, раніше він неодноразово організовував заходи й отримував погодження від адміністрації.

«Коли ми почали просити відповідь, то адміністрація не захотіла її давати. Вони сказали: "Бо така вистава". Коли ми питали, чи вони знають, про що це, то ніхто не хотів слухати. Коли був запит про юридичне обґрунтування, то вони послалися на те, що не був дотриманий термін подання. Там є юридичний момент, що справді має бути подання за десять днів. Проте попередні десятки випадків ніхто не посилався на жодні терміни, все було злагоджено, а тут були запитання до етичності афіші», – додав Євген Кравчук.

Зазначимо, що 21 квітня виставу «Двоє оголених чоловіків» покажуть у Львові. Творці вистави називають її «скандальною прем'єрою». Вистава має вікові обмеження 18+. Вона поєднує водевіль та комедію з театром абсурду. У сюжеті йдеться, що паризький адвокат Ален Крамер прокидається у своїй спальні голий і замість дружини бачить свого помічника. Він не розуміє, що відбувається і не знає, як все пояснити дружині.

Нагадаємо, що у 2018 році поліція Івано-Франківської області відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство після виступу гурту «Хамерман Знищує Віруси». Згодом мер Руслан Марцінків доручив освятити Палац Потоцьких, де відбувався концерт.