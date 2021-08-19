Минулого року на вершині Карпат актори драмтеатру зіграли виставу «Нація» Марії Матіос

До Дня Незалежності України актори Франківського драмтеатру гратимуть «Енеїду» Котляревського на одній із найвищих карпатських гір — Піп Іван (2028 м). Постановка відбудеться 21 серпня, повідомили в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

«21 серпня актори Івано-Франківського драмтеатру з нагоди 30-ліття Незалежності України покажуть виставу «Енеїда» на вершині гори Піп Іван. Це продовження співпраці Прикарпатського національного університету з Івано-Франківським національним академічним драматичним театром імені Івана Франка у рамках проекту «Театральні попівання на обсерваторії», – йдеться в повідомленні університету.

Виставу «Енеїда» зрежисерував директор драмтеатру Ростислав Держипільський після подій на Майдані, коли з’явилися перші смерті й перші новітні герої в історії України. Тоді, за словами директора театру, було дуже важко підбирати репертуар. Адже ставити комедії було недоречно, а трагедії не хотілося, бо й так все було дуже трагічно. Тоді керівник театру і звернув увагу на «Енеїду».

«Енеїда» Івана Котляревського – перша книга українською мовою, і сьогодні, через 233 роки після виходу цього твору, ми нарешті на державному рівні переходимо на українську у всіх сферах життя. Об’єднати українців може лише відчуття приналежності до власної великої культури та історії. І я вірю, що цією виставою ми зробимо великий крок для України», — розповів Ростислав Держипільський.

Також цією виставою організатори хочуть привернути увагу до екологічних проблем Карпатського національного парку, які стосуються не тільки України, але й світу.

Організатори запрошують всіх охочих піднятися на гору Піп Іван 21 серпня, актори планують показати виставу о 14:00. Туристи, що підніматимуться на вершину, зможуть побачити її наживо. Також організатори транслюватимуть постановку онлайн. Забезпечуватиме реалізацію проекту також Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Зазначимо, минулого року Франківський драмтеатр вже проводив схожий захід на вершині гори Піп Іван, актори тоді зіграли виставу «Нація» за твором Марії Матіос. Все про тогорічний захід можна подивитись тут.