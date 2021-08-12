Металева таблиця на каличці, встановленій в одному з найбільш важкодоступних районів українських Карпат

У високогірному районі Карпат на українсько-румунському кордоні з'явилася капличка, яка начебто засвідчує з’явлення диявола. Про це свідчить металева таблиця з точною інформацією про «з’явлення диявола» на цьому місці 19 липня 2017 року.

Про встановлення каплиці на території Верховинського національного природного парку повідомив мандрівник Богдан Салій, який зробив фото каплиці і супровідної таблички 9 серпня. Каплиця розташована на Чивчинському високогір’ї біля українсько-румунському кордоні між полониною «Балтагура» і горою Коман, через яку і проходить кордон.

Користувачка фейсбук-спільноти Хочу в гори Ганна Шандура-Шаніна опублікувала перефотографоване фото «диявола», розташоване всередині каплиці – схоже, мова йде хмару незвичної форми, у якій можна побачити обриси рогатої голови якоїсь тварини.

В Івано-Франківському обласному управлінні лісового господарства підтвердили журналістам місцевого сайту КУРС, що каплиця розташована на території Верховинського національного природного парку (це найбільш віддалена і важкодоступна частина українських Карпат), але хто саме і коли її збудував – не знають.

Факт спорудження каплиці ZAXID.NET підтвердив парох храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ села Криворівня отець Іван Рибарук. Він розповів, що бачив фотографії каплиці та тої незвичної хмари, яка нагадує диявола. Рішення місцевих мешканців встановити каплицю на цьому місці підтримує, адже вбачає в цьому захист від злого духа.

«Каплиця - це місце молитви, знак захисту від злого духа, щоб це місце очистити. Хрест, який встановлений на каплиці є символом розп'яття, який символізує всі християнські святині. Також хрест це символ, який нагадує нам, що Ісус Христос переміг диявола», — розповів отець Іван Рибарук.