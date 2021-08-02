Виступ гурту та спалення хреста відбувалося в суботу на третій день фестивалю

Популярний фестиваль «Файне місто» потрапив в скандал через виступ польського блек-метал гурту Batushka. Під час виступу учасники гурту були одягненні у священичі ризи, а на сцені стояли ікона Божої Матері, труна, підсвічники. Через цей виступ низка священиків звинуватила організаторів фестивалю та гурт в образі християнства, а мер Тернополя Сергій Надал пригрозив закрити фестиваль.

На сцену група витягнула труну

Виступ гурту Batushka, який відбувся в суботу, 31 липня, викликав бурхливу реакцію серед тернополян та священиків. Хоча у соцмережах організаторів критикували і за інші події, які відбувалися протягом чотирьох днів на фестивалі.

Зокрема за спалений під час фестивалю хрест, роботу імітованої дзвіниці, в якій щодня псевдопастор вінчав усіх бажаючих, причащав пивом з водяного пістолета та запрошував до сповіді.

На фестивалі також відбувся конкурс маскарадних костюмів. На світлинах, які виклали в соціальні мережі видно, що черед учасників є чоловік, який тримає ікону Ісуса Христа запхану за шорти.

Чоловік з іконою бере участь в конкурсі костюмів

Такі перформанси і спалення хреста викликало низку негативу в соціальних мережах. Міський голова Тернополя Сергій Надал назвав фестиваль антихристиянським і пригрозив його закриттям.

«Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міськрада не є організатором фестивалю «Файне місто», буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів. Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль «Файне місто» без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі. Вимагаю від організаторів негайно пояснити ситуацію і вибачитися перед тернополянами за антихристиянські дії. Наше місто Тернопіль славиться своїми християнськими цінностями, сімейними традиціями. Ми не дозволимо плюндрувати, паплюжити, насміхатися над нашою релігією», – написав мер Тернополя Сергій Надал.

Виступ польського гурту та події, які розгорталися на фестивалі, також засудили в Українській греко-католицькій церкві та Православній церкві України. Прес-секретарка ПЦУ Тернопільщини Віра Касіян зазначила ZAXID.NET, що завтра, 3 серпня буде оприлюднене офіційне звернення від двох конфесій.

Офіційної позиції організаторів фестивалю щодо скандалу наразі немає ані на офіційній сторінці, ані в соціальних мережах. Один із співорганізаторів фестивалю Маским Черкашин вранці 2 серпня повідомив ZAXID.NET, що через цей скандал відбуваються збори і організатори готують заяву. Проте після цього перестав брати трубку.

Водночас із офіційної сторінки «Файного міста» в Instagram видалили допис із виступом гурту Batushka і кадрами перформансу з труною та іконою.

Цього поста на офіційній сторінці фестивалю вже не має

Зазначимо, це не перший скандал в який потрапляє відомий фестиваль. Цього року організатори на музичну подію запросили кілька гуртів з Росії. Один з них Anakondaz в 2017 році виступав в окупованому Криму. Тоді СБУ заборонила музикантам в'їзд на територію України на три роки. Проте у 2021 році ця заборона минула і гурт приїхав до Тернополя.

Мер Тернополя закликав СБУ перевірити законність перебування усіх російських громадян на території України. Проте за день до початку фестивалю працівники СБУ повідомили, що музичні гурти можуть вільно перетинати державний кордон і переміщатися в Україні.