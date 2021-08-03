Гурт Batushka запросили на фестиваль за побажаннями відвідувачів

Організатори фестивалю «Файне місто» відреагували на скандал через виступ польського блек-метал гурту Batushka та звинувачення в образі християн. У коментарі ZAXID.NET вони зазначили, що виникла неприємна ситуація, але вони не мали наміру ображати почуття християн. Гурт Batushka виступав на окремій сцені, квитки куди купували відвідувачі, які люблять таку музику.

«Ситуація, яка склалась довкола виступу гурту Batushka, досить неприємна. Проте ми не мали на меті образити почуття віруючих, запрошуючи цих артистів. У музиці, як і в кіно чи театральному мистецтві, є різні жанри: містика, жахи, мелодрама, комедія, вестерн... На фестивалі «Файне Місто» також є сцени для абсолютно різних жанрів, і відвідувачі, купуючи квиток, обирають сцену і артистів, які їм до вподоби. Саме виступ гурту Batushka ми розцінюємо як жанр містика, на який зібралось чимало відвідувачів, як з України так і з-за кордону. Організовуючи захід, ми жодним чином не прагнули образити чиїсь почуття чи віру, а навпаки створити атмосферу, де кожен почуватиметься комфортно та вільно», – зазначила команда організаторів фестивалю в офіційному листі ZAXID.NET.

Вони також пояснили, що на фестивалі насправді не спалювали хрест, на поширених у соцмережах фото горить каркас під опудало, яке традиційно підпалюють на «Файному місті» як символ спалення усього недоброго, що було за попередній рік.

«У нас є одна фестивальна традиція – символічно спалювати опудало разом з непотрібними речами, люди могли принести туди поганий настрій, злість, неприємні спогади, хтось приніс на спалення «російську попсу». Це було опудало на дерев'яному каркасі. Фото, що поширилось мережами – це лише залишки каркасу, а не хрест», – додають організатори.

Зазначимо, низка священиків та мер Тернополя публічно розкритикували організаторів фестивалю через виступ гурту Batushka, учасники якого були в рясах священиків, разом з іконою Божою матері та труною, а також – через роботу своєрідної дзвіниці, біля якої щодня імітували вінчання, причащання пивом та сповідь.

Міський голова Тернополя Сергій Надал назвав фестиваль антихристиянським і пригрозив його закриттям. «Я категорично проти будь-яких антихристиянських заходів у Тернополі! І хоч Тернопільська міськрада не є організатором фестивалю «Файне місто», буде проведено розмову з організаторами фестивалю за участі правоохоронних органів. Або організатори зобов’язуються проводити фестиваль «Файне місто» без антихристиянських гуртів, символів, без участі гуртів з Росії, або не проводитимуть його взагалі», – заявив мер Тернополя Сергій Надал.

Також команда фестивалю прояснила й ситуацію з виступами російських гуртів на сцені «Файного міста» та додатковою перевіркою зі сторони СБУ. Організатори фестивалю зазначили, що ще перед запрошенням російського гурту допуск до фестивалю таким музикантам надає СБУ.

«Рішення про допуск іноземних артистів з Росії, прийматимуться, як і завжди, Службою безпеки України. Щодо вибору артистів до програми, то кожен бажаючий може долучитись до створення лайнапу, заповнивши відповідну форму в нас на сайті. За тиждень ми відкриємо форму-опитування на сайті фестивалю, де кожен зможе вказати артистів, яких хоче бачити на фестивалі у 2022 році», – додають організатори.