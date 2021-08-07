Громадська організація «Християнський рух за Життя», керівником якої є депутат Івано-Франківської міської ради від ВО «Свобода» Ярослав Дубас, звернулася до одного із кінотеатрів Івано-Франківська із вимогою зняти з прокату фільм жахів південноафриканського і канадського режисера Нілла Блумкампа «Демонік». Відповідні копії звернень оприлюднив сайт delo.ua.

«Ми, представники християнських та громадських організацій Івано-Франківська, просимо вас зняти з прокату фільм "Демонік". Він ображає релігійні почуття віруючих людей міста і пропагує сатанізм, який сам по собі є деструктивним. Продовження показу може обурити громадськість міста і створити негативний імідж кінотеатру, що, в свою чергу, негативно вплине на кінокультуру в місті», – йдеться у зверненні громадської організації.

фото delo.ua

Під самим зверенням стоїть підпис Ярослава Дубаса – керівника ГО «Християнський рух за Життя», який також є депутатом Івано-Франківської міської ради від ВО «Свобода». Водночас невідомо про який саме кінотеатр йдеться. Згідно із інформацією на сайті kino-teatr.ua, в Івано-Франківську цей фільм показує лише один кінотеатр – «Люм'єр».

Своєю чергою, кінотеатр звернувся до дистриб'ютора стрічки з проханням замінити «Демонік» на два сеанси фільму «Загін самогубців: Місія навиліт». Як заявляє delo.ua, інформацію про те, що фільм буде знятий з прокату в Івано-Франківську, їм також підтвердив і представник компанії кінопрокатника.

фото delo.ua

«Демонік» – фільм жахів південноафриканського і канадського режисера Нілла Блумкампа. Згідно із сюжетом стрічки, орден екзорцистів протидіє потойбічному злу, використовуючи новітні технології. Самі зйомки велися впродовж літа 2020 року в Канаді. Прем'єрний показ відбувся у рамках 71-го Берлінського кінофестивалю в березні 2021 року.