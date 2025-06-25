Концерт у філармонії

6 липня о 19:00 у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться атмосферний концерт, присвячений золотій епосі української естради – «Легендарні хіти при свічках».

Що входить у програму

Цей вечір стане справжньою подорожжю у часі, де прозвучать улюблені пісні, що об’єднують покоління.

Програма концерту – це шана великим українським митцям: Володимиру Івасюку, Назарію Яремчуку, Квітці Цісик, Миколі Мозговому, Ігорю Білозіру та іншим. Публіка почує такі знакові композиції, як «Червона рута»,«Я піду в далекі гори», «Стожари», «Смерекова хата» та багато інших, що назавжди увійшли в історію української музики.

Музичну програму виконає академічний інструментальний ансамбль солістів «Високий Замок», а яскраве вокальне наповнення забезпечать: Павло Табаков, Оксана Караїм, Олег Лихач, Ірина Доля, Петро Радейко, Анастасія Чубінська. Ведуча вечора – Ольга Гошовська.

Особливу атмосферу створить освітлення свічками, а кожного гостя чекатиме приємний сюрприз – ігристе та солодкий подарунок.

Це не просто концерт – це музичний вечір пам’яті, любові й вдячності тим, хто творив українську естраду.

Квитки доступні онлайн та у касі філармонії.