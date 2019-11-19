Із грудня в Україні збільшиться мінімальна пенсія за віком та розмір аліментів
Виплати для тих, хто отримує таку мінімальну пенсію, збільшаться на 74 грн
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Відповідно до норм державного бюджету на 2019 рік, із 1 грудня в Україні підвищується прожитковий мінімум та мінімальний розмір пенсії за віком, поінформувала агенція «ЛІГА:Закон».
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2027 грн. Для дітей у віці до 6 років – 1779 грн, для дітей у віці від 6 до 18 років – 2218 грн, для працездатних осіб – 2102 грн, для осіб, які втратили працездатність, – 1638 грн.
Разом із прожитковим мінімумом в грудні зросте, зокрема, сума оплати праці, яку індексують: оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який становитиме 2102 грн. Збільшиться також мінімальний розмір пенсії за віком: пенсійні виплати тим особам, які отримують пенсію в мінімальному розмірі – 1564 грн – збільшаться на 74 грн і становитимуть 1638 грн.
Окрім того, мінімальний розмір аліментів для дітей до шести років зросте на 40 грн і становитиме 889,5 грн, а для дітей від 6 до 18 років – 1109 грн;
Такі розміри прожиткового мінімуму будуть чинними до 1 липня наступного року, про це йдеться в положеннях ухваленого Верховною Радою держбюджету на 2020 рік.