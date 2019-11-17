Пенсійний фонд запустив електронні трудові книжки

Сервіс доступний для зареєстрованих користувачів, які мають електронний цифровий підпис

ЕкономікаАнна Журба, 17 листопада28670

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Пенсійний фонд почав переводити трудові книжки в електронну форму. Відповідний сервіс з’явився 15 листопада на офіційному порталі електронних послуг фонду, пише «Ліга. Закон».

Сервіс доступний для зареєстрованих фізичних осіб, які мають електронний цифровий підпис.

У електронній трудовій книжці застраховані особи можуть переглянути інформацію про свої трудові відносини за основним місцем роботи, проте наразі така інформація доступна лише про трудові відносини за період з 2011 року – дані за попередні роки поки що на порталі відсутні, як і дані про трудові відносини за зовнішнім сумісництвом.

Додамо, що скасування обов'язкового ведення трудових книжок у паперовій формі анонсував раніше міністр уряду України Дмитро Дубілет. За його словами, наразі у паперових трудових книжках майже немає потреби, адже дані про трудовий стаж зберігаються в електронній формі з 2000 року (ймовірно, зміни стосуватимуться саме тих громадян, які почали працювати саме з 2000 року, — ред). Ці дані вже використовують для розрахунку розміру пенсії у Пенсійному фонді.

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