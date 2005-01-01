Із нагоди річниці найстарішої військової частини Львова відзначили найкращих службовців

Із нагоди річниці у четвер, 14 червня, у Львові відзначили найкращих нацгвардійців-строковиків. Львівська військова частина 4114 Національної гвардії України святкує свій 94-ий ювілей.

«Частина – найстаріша в львівському гарнізоні. Тут досить багато військовослужбовців, серед них – багато жінок», – розповіла діловод групи Олена Співак.

Історія полку розпочинається ще 1924 року. Майже за сторіччя існування полку військові брали участь у кількох війнах та патрулювали різні міста України. Сьогодні ж одне з головних завдань нацгвардійців – берегти спокій у Львові та шести районах області.

«Основні завдання, які покладені на військову частину, це охорона громадського порядку у місті Львові, у області, а також у регіонах нашої держави, охорона дипломатичних і консульських установ. Відповідно, ми здійснюємо й завдання на Сході нашої держави», – розповів командир частини Степан Логуш.