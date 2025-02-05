Із російського полону звільнили пʼятьох солдатів з Рівненщини
Звільнені захисники родом із Сарненського та Рівненського районів
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Під час чергового обміну полоненими 5 лютого з Росії в Україну повернули пʼятьох військовослужбовців із Рівненщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Серед звільнених захисників – солдати, сержанти та офіцери. Деякі з них перебували у російському полоні протягом дох років.
За інформацією Олександра Коваля, додому повернулися:
- 44-річний солдат Сергій Булак із Сарненського району;
- 37-річний солдат Сергій Гризовський із Сарненського району;
- 37-річний солдат Сергій Попелюк із Рівненського району;
- 29-річний солдат Олександр Руднічок із Сарненського району;
- 43-річний старший солдат Григорій Ягущин із Рівненського району.
Нагадаємо, що 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців – це воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Серед них є бійці, які перебувають у важкому стані.