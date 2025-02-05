Україна повернула з російського полону 150 захисників

Під час чергового обміну полоненими 5 лютого з Росії в Україну повернули пʼятьох військовослужбовців із Рівненщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Серед звільнених захисників – солдати, сержанти та офіцери. Деякі з них перебували у російському полоні протягом дох років.

За інформацією Олександра Коваля, додому повернулися:

44-річний солдат Сергій Булак із Сарненського району;

37-річний солдат Сергій Гризовський із Сарненського району;

37-річний солдат Сергій Попелюк із Рівненського району;

29-річний солдат Олександр Руднічок із Сарненського району;

43-річний старший солдат Григорій Ягущин із Рівненського району.

Нагадаємо, що 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців – це воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Серед них є бійці, які перебувають у важкому стані.