Із селища Рясне-Руське до Брюховичів курсуватиме новий автобусний маршрут №64. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у понеділок, 25 листопада.

До Рясне-Руського курсував приміський маршрут, який припинив роботу. Тому міська рада запровадить пересадковий маршрут №64. Його схему ще мають погодити в поліції, після чого міська рада оголосить конкурс на визначення перевізника, який буде його обслуговувати.

Автобус №64 курсуватиме за маршрутом:

вул. Незалежності України (селище Брюховичі) – вул. Брюховицька – вул. Шевченка – дорога М10 – кільцева дорога – вул. Лугова (с. Рясне-Руське) – кільцева дорога – дорога М10 – вул. Шевченка – вул. Брюховицька – вул. Незалежності України (селище Брюховичі).

Нагадаємо, з 20 листопада два міські автобусні маршрути №58 та №59 почали курсувати зі змінами.