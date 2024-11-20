Автобуси №58 та 59 курсують зі зімнами

З середи, 20 листопада, у Львові міські автобуси №58 та №59 почали курсувати за зміненими маршрутами. А саме змінилася кінцева зупинка цих автобусів у Львові. Замість станції «Підзамче» автобуси курсуватимуть до вул. Під Дубом.

Як розповіли в управлінні транспорту ЛМР, з 20 листопада змінюється кінцева зупинка автобусів маршрутів №58 і №59.

Нова схема руху автобусів №58 та 59 (фото ЛМР)

Оновлена схема руху:

№ 58 вул. Під Дубом – просп. В. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – вул. Замарстинівська – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Промислова – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Гряда – с. Великий Дорошів – с. Зашків – с. Завадів – с. Зашків – с. Великий Дорошів – с. Гряда – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – вул. Під Дубом;

№ 59 вул. Під Дубом – просп. В. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – вул. Замарстинівська – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Промислова – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Гряда – с. Великий Дорошів – с. Зашків – с. Зарудці – с. Зашків – с. Великий Дорошів – с. Гряда – с. Великі Грибовичі – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – вул. Під Дубом.

Раніше у львівській мерії повідомляли, що такі зміни поліпшать послуги перевезення мешканців. Згадані маршрути обслуговує приватний перевізник «АТП-14630».