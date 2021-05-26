Маршрут обслуговуватимуть чотири автобуси

Із четверга, 27 травня, у Львові знову відновлять курсування автобуса №5а, що курсуватиме від пл. Різні до Винників. Маршрут обслуговуватиме комунальне АТП-1.

Як повідомила ZAXID.NET речниця АТП-1 Ірина Рєвунова, на маршруті курсуватимуть чотири автобуси середнього класу. Автобус їхатиме за маршрутом:

пл. Різні – просп. Чорновола – просп. Свободи – пл. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – м. Винники (вул. Галицька – вул. Шевченка – вул. Стуса – вул. Франка – вул. Забава) – м. Винники (вул. Забава) – м. Винники (вул. Франка – вул. Галицька) – вул. Личаківська – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні.

Зазначимо, що раніше на маршруті №5а, що сполучав Винники з центром Львова, курсували великі автобуси. Його маршрут кілька разів змінювали та скасовували, зокрема й через ремонт вул. Личаківської.

Нагадаємо, що із четверга, 27 травня, у Львові також подорожчає проїзд у автобусах, трамваях і тролейбусах. Разовий квиток на проїзд у транспорті коштуватиме 10 грн.