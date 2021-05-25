Зі Львова до с. Воля-Гомулецька, що належить до міської громади, запустять регулярне автобусне сполучення. Управління транспорту продовжило маршрут автобусів №22. За новою схемою транспорт курсуватиме від п’ятниці, 28 травня.

За інформацією міського управління транспорту, раніше автобус до с. Воля- Гомулецька обслуговував обласний перевізник, проте він зупинив свою роботу.

«Ми звертались в обласну адміністрацію щодо відновлення цього маршруту, однак це не вдається зробити. Тому місто зараз працюємо над запуском у с. Воля Гамулецька міського маршруту. У квітні виконком затвердив новий маршрут №63, який мав би сполучити Львів з селами Воля-Гомулецька і Гряда. Однак поліція його не погоджує, посилаючись на норму законодавства і неможливість зараз створення такого міського маршруту», – пояснив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Нагадаємо, маршрут №22 курсує з центру Львова від вул. Зернової до Брюховичів. Як повідомили у прес-службі ЛМР, зараз Шевченківська райадміністрація ремонтує найгіршу ділянку дороги між смт. Брюховичі і с. Воля-Гомулецька для запуску маршруту.

У четвер маршрут випробують у тестовому режимі, а з п’ятниці планують запустити на постійно. Вартість квитка буде така ж як у міському транспорті Львова. З четверга, 27 травня, вона становитиме 10 грн.