Ізраїль ударив по паливному складу і нафтопереробним заводам в порту Ель-Ходейда в Ємені

Армія оборони Ізраїлю уранці 20 липня вдарила по обʼєктах у порту міста Аль-Ходейда на заході Ємену, що контролюється хуситами. ЦАХАЛ завдав авіаударів у відповідь на удар хуситів по Тель-Авіву, який стався 19 липня. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в соцмережі X.

«Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по військових об'єктах терористичного режиму хуситів в районі порту Аль-Ходейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти Держави Ізраїль за останні місяці», – ідеться у дописі.

A short while ago, IDF fighter jets struck military targets of the Houthi terrorist regime in the area of the Al Hudaydah Port in Yemen in response to the hundreds of attacks carried out against the State of Israel in recent months. pic.twitter.com/LBGSM9ZQ7u — Israel Defense Forces (@IDF) July 20, 2024

Як пише Times of Israel, військово-повітряні сили Ізраїлю мали на меті знищити склади з пальним хуситів у порту Аль-Ходейда, а також перешкодити хуситам використовувати порт для ввезення іранської зброї. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що в атаці брали участь винищувачі F-35, розвідувальні літаки й літаки-заправники. Останні були необхідні, оскільки ціль знаходилася приблизно за 1700 кілометрів від Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що Ізраїль завдав удару по об’єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаку ворожого безпілотника вранці п'ятниці, 19 липня, що призвело до смерті ізраїльтянина та восьми поранених.

«Хусити атакували нас понад 200 разів. Уперше, коли вони завдали шкоди громадянину Ізраїлю, ми завдали їм удару. І ми будемо робити це в будь-якому місці, де це може знадобитися», – сказав міністр.

За даними ізраїльських військових, підтримувані Іраном єменські повстанці з листопада запустили понад 200 безпілотників і крилатих ракет по Ізраїлю. Більшість із випущених об’єктів були перехоплені силами США, ізраїльськими винищувачами й наземними системами протиповітряної оборони.