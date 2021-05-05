Ізраїль заборонив в'їзд громадянам низки країн, в тому числі й України, у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд, повідомило посольство України в Ізраїлі.

«Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль з 4 травня 2021 року в країну забороняється в'їзд іноземців із території України (зокрема і громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини», – сказано в повідомленні українського посольства.

Також Ізраїль скасував спеціальні дозволи на в’їзд, видані до 1 травня 2021 року.

«Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів Держави Ізраїль», – повідомили у посольстві.