Ізраїль заперечив, що радив Зеленському погодитись на вимоги Росії
Про «пораду» прем'єра Ізраїлю, від якої відмовився український президент, повідомляли ізраїльські ЗМІ
Одразу два ізраїльські видання The Jerusalem Post та Аxios повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, нібито порадив йому пристати на російські вимоги щодо припинення війни в Україні. Водночас представники влади Ізраїлю та України заперечили, що така «порада» дійсно мала місце.
Обидва видання посилаються на «високопоставленого українського чиновника», який начебто ознайомлений з деталями розмови, яка відбулася ще 8 березня. За словами джерела, саме прем’єр Ізраїлю був ініціатором телефонної розмови із Зеленським.
«На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію», – нібито сказав Беннетт, радячи президенту України погодитись на умови окупантів.
Своєю чергою Зеленський дав коротку відповідь: «Я вас почув».
Співрозмовник ізраїльських видань зазначив, що українській владі не сподобалася така порада від ізраїльського прем’єра, оскільки теперішня пропозиція Путіна – «це тільки початок».
Водночас Аxios зазначає, що у премʼєра Ізраїлю спростовують інформацію про поради Зеленському прийняти умови Росії і здатися. Зокрема, за словами представника канцелярії, ізраїльський прем’єр не міг радити Зеленському пристати на будь-які умови Кремля, оскільки під час своїх посередницьких зусиль він не отримував від Путіна жодних конкретних умов чи пропозицій, адресованих керівництву України.
«Ми сумніваємося, що чиновник є високопоставленою особою, яка зараз перебуває в Україні і яка була на виклику, тому що це велося на приватній лінії. Наші контакти безпосередньо з президентом Зеленським та його близькими радниками», – сказав чиновник в Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю.
Ізраїльський чиновник сказав, що Беннетт не рекомендував Зеленському прийняти пропозицію Путіна, оскільки Ізраїль такої пропозиції не отримував.
«Прем'єр-міністр не має наміру давати Зеленському жодних рекомендацій чи порад на будь-якому етапі», – сказав чиновник і наголосив, що розмова Зеленського та Беннета була хорошою та довгою та включала обговорення можливості проведення посередницької зустрічі в Єрусалимі.
Заперечили інформацію про поради капітулювати перед окупантами і в Офісі президента України. Зокрема, радник керівника Офісу президент Михайло Подоляк спростував інформацію, що премʼєр-міністр Ізраїлю пропонував Зеленському прийняти умови Росії.
«Премʼєр Ізраїлю, так само як і інші посередники, не пропонує Україні погоджуватися на будь-які вимоги російської федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінювати події», – написав Подоляк у Twitter
Зауважимо, що 5 березня прем'єр Ізраїлю побував із неоголошеним візитом у Москві для переговорів з президентом Володимиром Путіним щодо війни з Україною.
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