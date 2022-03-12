Розмова Володимира Зеленського та Нафталі Беннета відбулася ще 8 березня

Одразу два ізраїльські видання The Jerusalem Post та Аxios повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, нібито порадив йому пристати на російські вимоги щодо припинення війни в Україні. Водночас представники влади Ізраїлю та України заперечили, що така «порада» дійсно мала місце.

Обидва видання посилаються на «високопоставленого українського чиновника», який начебто ознайомлений з деталями розмови, яка відбулася ще 8 березня. За словами джерела, саме прем’єр Ізраїлю був ініціатором телефонної розмови із Зеленським.

«На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію», – нібито сказав Беннетт, радячи президенту України погодитись на умови окупантів.

Своєю чергою Зеленський дав коротку відповідь: «Я вас почув».

Співрозмовник ізраїльських видань зазначив, що українській владі не сподобалася така порада від ізраїльського прем’єра, оскільки теперішня пропозиція Путіна – «це тільки початок».

Водночас Аxios зазначає, що у премʼєра Ізраїлю спростовують інформацію про поради Зеленському прийняти умови Росії і здатися. Зокрема, за словами представника канцелярії, ізраїльський прем’єр не міг радити Зеленському пристати на будь-які умови Кремля, оскільки під час своїх посередницьких зусиль він не отримував від Путіна жодних конкретних умов чи пропозицій, адресованих керівництву України.

«Ми сумніваємося, що чиновник є високопоставленою особою, яка зараз перебуває в Україні і яка була на виклику, тому що це велося на приватній лінії. Наші контакти безпосередньо з президентом Зеленським та його близькими радниками», – сказав чиновник в Офісі прем’єр-міністра Ізраїлю.

Ізраїльський чиновник сказав, що Беннетт не рекомендував Зеленському прийняти пропозицію Путіна, оскільки Ізраїль такої пропозиції не отримував.

«Прем'єр-міністр не має наміру давати Зеленському жодних рекомендацій чи порад на будь-якому етапі», – сказав чиновник і наголосив, що розмова Зеленського та Беннета була хорошою та довгою та включала обговорення можливості проведення посередницької зустрічі в Єрусалимі.

Заперечили інформацію про поради капітулювати перед окупантами і в Офісі президента України. Зокрема, радник керівника Офісу президент Михайло Подоляк спростував інформацію, що премʼєр-міністр Ізраїлю пропонував Зеленському прийняти умови Росії.

«Премʼєр Ізраїлю, так само як і інші посередники, не пропонує Україні погоджуватися на будь-які вимоги російської федерації. Це неможливо з військово-політичних міркувань. Навпаки, Ізраїль закликає Росію більш адекватно оцінювати події», – написав Подоляк у Twitter

Зауважимо, що 5 березня прем'єр Ізраїлю побував із неоголошеним візитом у Москві для переговорів з президентом Володимиром Путіним щодо війни з Україною.

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