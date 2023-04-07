Ізраїльські удари стали відповіддю на ракетні удари ХАМАС, що стались напередодні

У ніч на п’ятницю, 7 квітня, Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах у Лівані та секторі Гази. Приблизно після опівночі, Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок ударів по сектору Газа.

Водночас, ізраїльська авіація з півночі перетнула повітряний простір Лівану – з території якого напередодні було завдано ракетного удару по Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю заявила про ураження цілей «включно з терористичною інфраструктурою, яка належить ХАМАС». Зокрема стверджується, що ударів було завдано по тунелях і фабриках з виробництва зброї, які використовує ХАМАС.

Судячи з опублікованих відео, удари тривали всю ніч. У відповідь ХАМАС теж спробувала запустити ракети, але переважно без успіхів, оскільки ізраїльська авіація на випередження била по точках запуску ракет.

Внаслідок ударів знищено шахту до підземного комплексу, який використовується для виробництва зброї, три додаткові фабрики з виробництва зброї та терористичний тунель, що належать терористичній організації ХАМАС. Цей удар завдає суттєвої шкоди спроможностям і перешкоджає подальшим можливостям придбання зброї терористичної організації ХАМАС у секторі Газа.

Last night in southern Israel :



Israel’s Iron Dome System intercepted barrage of rockets from Gaza over Sderot in southern #Israel



«This morning Israeli military instructs residents of #Gaza border communities to stay near a protected area until further notice. pic.twitter.com/xQdgMeF1EL — David Saranga (@DavidSaranga) April 7, 2023

Миротворчі сили ООН на півдні Лівану назвали ситуацію в регіоні «надзвичайно серйозною» та закликали усі сторони до стриманості. Ізраїльська ж сторона наголошує, що обстріли були відповіддю на терористичні атаки, що стались 6 квітня.

BREAKING NEWS: Israel launches fresh airstrikes on Gaza pic.twitter.com/VA0squoDVD — The Cradle (@TheCradleMedia) April 7, 2023

Тоді по північних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного обстрілу з території Лівану: було випущено 34 ракет, більшість з них перехопила ізраїльська ППО, однак деякі спричинили пожежу і поранення кількох людей.

У свою чергу, приводом для цієї атаки міг стати рейд ізраїльскої поліції в єрусалимській мечеті Аль-Акса 5 квітня, коли були заарештовані сотні палестинців. Підрозділи сил безпеки були змушені увійти в молитовний зал на території комплексу на Храмовій горі в Єрусалимі після того, як агресивно налаштовані люди в масках і зі зброєю» забарикадувалися в мечеті після нічних молитов у Рамадан – порушивши відповідні домовленості про заборону для вірян залишатися в мечеті на ніч.