Саме Ізраїль здійснив атаку безпілотниками по оборонному комплексу в Ірані, оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана. Про це заявили американські чиновники у коментарі The Wall Street Journal.

Видання наголошує, що цей удар знаменує собою першу відому атаку, здійснену Ізраїлем від початку роботи коаліційного уряду на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, який санкціонував серію сміливих операцій в Ірані, коли востаннє обіймав цю посаду з 2009 по 2021 рік.

Wall Street Journal також повідомляє, що завод з виготовлення боєприпасів, який був атакований дронами, розташований поруч з об’єктом, що належить Іранському центру космічних досліджень. Ця структура перебуває під санкціями США через ракетну програму, яку розвиває Ісламська республіка.

У ніч на 29 січня стало відомо, що в Ірані прогриміли вибухи на стратегічних об'єктах, ВПС приведені в повну боєготовність. За повідомленням агенції ІРНА, в місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод з виробництва моторних масел.

Також повідомляється, що атаці безпілотників піддалися військовий склад в центральній провінції Ісфахан і центр з виробництва боєприпасів. Деякі ЗМІ повідомляють, що Ізраїль почав проти Ірану військову операцію. Однак офіційно ні уряд Ізраїлю, ні військові такі заяви не робили.

Зауважимо, що влада Ірану підтвердила удар трьома безпілотниками по об’єкту в Ісфахані, але наполягає, що вони не завдали суттєвої шкоди. В той же час видання The Jerusalem Post з посиланням на джерела в розвідці вказує, що операція мала значний успіх. Кілька вибухів після влучання дронів свідчать про детонацію боєприпасів, які зберігались на складі.