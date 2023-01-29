В Ірані безпілотники атакували військовий завод із виробництва боєприпасів

В Офісі президента відреагували на нічні вибухи в Ірані. Реагуючи на вибухи, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна Росії проти України виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам агресії.

Зокрема, він згадав розміщення озброєння в Москві та співпрацю Ірану з країною-агресоркою.

«Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала», – зазначив Подоляк.

Спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат також додав, що сьогоднішні нічні атаки на стратегічні об'єкти в Ірані є наслідком політики цієї держави, яка підтримує тероризм.

«Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики. Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини», – заявив в ефірі інформаційного марафону Юрій Ігнат.

За його словами, Москва все ще сподівається отримати від Тегерану озброєння, якого їй не вистачає.

«Ми знаємо, що Росія все ж хоче отримати у них те озброєння, яке у них в дефіциті, - це балістичні ракети, а також ударні безпілотники, як Shahed та інші. Іран зрозуміло, що хоче від Росії. Плюс Росія і літакі їм обіцяла і так далі. Іран теж має певних ворогів в регіоні. Тому будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований», – підкреслив військовий.

У ніч на 29 січня стало відомо, що в Ірані прогриміли вибухи на стратегічних об'єктах, ВПС приведені в повну боєготовність. За повідомленням агенції ІРНА, в місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод з виробництва моторних масел.

Також повідомляється, що атаці безпілотників піддалися військовий склад в центральній провінції Ісфахан і центр з виробництва боєприпасів. Деякі ЗМІ повідомляють, що Ізраїль почав проти Ірану військову операцію. Однак офіційно ні уряд Ізраїлю, ні військові такі заяви не робили.