Уночі 29 січня на військовому заводі в центральному місті Ісфахані в Ірані пролунав вибух, спричинений атакою безпілотників

В Ірані безпілотники атакували військовий завод із виробництва боєприпасів. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на державну агенцію IRNA.

Інцидент трапився вночі 29 січня. Зазначається, що на військовому заводі в центральному місті Ісфахані в Ірані пролунав гучний вибух, спричинений невдалою атакою безпілотників.

«Один із (безпілотників) був збитий... ППО, а два інших потрапили до пасток ППО і вибухнули. На щастя, ця невдала атака не призвела до людських жертв і завдала незначних пошкоджень даху заводу», – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Ірану.

مقایسه انفجار ترقه چهارشنبه سوری با انفجار امشب اصفهان pic.twitter.com/9WQN4uxQqm — pezh_dost (@pezh_d) January 28, 2023

Раніше іранські ЗМІ повідомили про гучний вибух і опублікували відео, де видно спалах світла на підприємстві, що виготовляє боєприпаси.

«Атака не вплинула на наші об'єкти та місію», – додали в міноборони Ірану.

За даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.

Пізніше CNN з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило про велику пожежу на нафтопереробному заводі на північному заході Ірану. До гасіння було залучено 25 пожежних машин. Завод розташований неподалік від міста Тебріз у провінції Східний Азербайджан.

Останніми роками було кілька випадків вибухів та пожеж на іранських військових, ядерних та промислових об'єктах. У липні 2022 року Іран оголосив про арешт групи курдських бойовиків, звинувативши їх у роботі на Ізраїль та планах підірвати об'єкт оборонної промисловості в Ісфахані.